В трех районах Рязанской области задержали наркопреступников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Касимове, Шилове и в селе Муравлянка Сараевского района задержали трех мужчин, незаконно хранивших марихуану. Об этом сообщила
Оперативникам стало известно, что 30-летний житель Касимова употребляет марихуану. Полицейские выяснили, что злоумышленник хранит наркотики при себе.
Правоохранители остановили мужчину на улице, у него нашли пакет с растительной смесью.
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил при себе 209 граммов марихуаны. Его задержали.
Выяснилось, что запрещенное вещество он изготовил из конопли, заросли которой обнаружил в окрестностях города.
В Сараевском районе оперативники осмотрели участок 31-летнего жителя села Муравлянка. Полиция осмотрела надворные постройки и нашла пакет с наркотиками.
Как установила экспертиза, злоумышленник незаконно хранил 189 граммов марихуаны и 813 граммов конопли. Мужчину задержали.
В Шилове полиция выяснила, что 31-летний местный житель может хранить дома марихуану. У него дома нашли упаковку с высушенными растениями. Экспертиза установила, что он хранил 153 грамма наркотиков. Злоумышленника задержали.
Он рассказал, что наркотик изготовил из конопли, заросли которой нашел в окрестностях населенных пунктов.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинздрав рассказал о состоянии выпавшей из окна рязанки
|
cледующая новость →Сараевец попал в аварию из-за сердечного приступа
Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.