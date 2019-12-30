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12:10, 30 декабря 2019 249
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В трех районах Рязанской области задержали наркопреступников

В трех районах Рязанской области задержали наркопреступников

В Касимове, Шилове и в селе Муравлянка Сараевского района задержали трех мужчин, незаконно хранивших марихуану. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что 30-летний житель Касимова употребляет марихуану. Полицейские выяснили, что злоумышленник хранит наркотики при себе.

Правоохранители остановили мужчину на улице, у него нашли пакет с растительной смесью.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил при себе 209 граммов марихуаны. Его задержали.

Выяснилось, что запрещенное вещество он изготовил из конопли, заросли которой обнаружил в окрестностях города.

В Сараевском районе оперативники осмотрели участок 31-летнего жителя села Муравлянка. Полиция осмотрела надворные постройки и нашла пакет с наркотиками.

Как установила экспертиза, злоумышленник незаконно хранил 189 граммов марихуаны и 813 граммов конопли. Мужчину задержали.

В Шилове полиция выяснила, что 31-летний местный житель может хранить дома марихуану. У него дома нашли упаковку с высушенными растениями. Экспертиза установила, что он хранил 153 грамма наркотиков. Злоумышленника задержали.

Он рассказал, что наркотик изготовил из конопли, заросли которой нашел в окрестностях населенных пунктов.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено до десяти лет лишения свободы.


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