В Старожиловском районе завершили строительство моста

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В деревне Аристово Старожиловского районе завершили работы по строительству моста и дороги, ведущей к ОАО «Рязаньрыбпром». Об этом
Дорогу уже открыли для транспорта.
Стоимость строительства дороги протяженностью 2,76 километра и возведение шестидесятиметрового моста через реку Проня превысила 120 миллионов рублей.
Объект проверял губернатор Рязанской области Николай Любимов, а также руководитель регионального минтранса Вадим Решетник.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.