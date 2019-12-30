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13:55, 30 декабря 2019 135
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В Старожиловском районе завершили строительство моста

В Старожиловском районе завершили строительство моста

В деревне Аристово Старожиловского районе завершили работы по строительству моста и дороги, ведущей к ОАО «Рязаньрыбпром». Об этом сообщил региональный минтранс.

Дорогу уже открыли для транспорта.

Стоимость строительства дороги протяженностью 2,76 километра и возведение шестидесятиметрового моста через реку Проня превысила 120 миллионов рублей.

Объект проверял губернатор Рязанской области Николай Любимов, а также руководитель регионального минтранса Вадим Решетник.


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