В Шиловском районе произошла смертельная авария с грузовиком

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в воскресенье, 29 декабря, в Шиловском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщила
В 6:20 на 264-ом километре трассы М-5 столкнулись Hyundai Solaris и «МАН» с полуприцепом. По предварительной информации, 26-летний житель Саратовской области на Hyundai не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль под управлением 60-летнего мужчины из Саратовской области.
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, его пассажиры в возрасте 30 и 60 лет обращались за медпомощью. Травмы также получил водитель «МАН».
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.