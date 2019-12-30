В Рязани легковушка сбила студентку технологического колледжа

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В Рязани Ford Fusion сбил студентку технологического колледжа. Инцидент произошел в понедельник, 30 декабря, на улице Введенской.
На фото видно, как девушку увозят на «скорой» в больницу. По информации очевидцев студентка переходила дорогу вне пешеходного перехода, также отмечается, что девушка не смогла сама дойти до носилок.
Информация о произошедшем уточняется.
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