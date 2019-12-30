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13:41, 30 декабря 2019 167
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В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшим на улице Зубковой

В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшим на улице Зубковой

В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшим на улице Зубковой, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 6 декабря примерно в 19:00 на улице Зубковой около дома №27. Автомобиль ВАЗ-211240 сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП рязанец получил травмы и был доставлен в больницу.

Всех, кто что-то знает об аварии, попросили обращаться по телефону: (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 19


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