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В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшим на улице Зубковой,
Авария произошла 6 декабря примерно в 19:00 на улице Зубковой около дома №27. Автомобиль ВАЗ-211240 сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП рязанец получил травмы и был доставлен в больницу.
Всех, кто что-то знает об аварии, попросили обращаться по телефону: (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 19
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.