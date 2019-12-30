Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:08, 30 декабря 2019 328
 0    0

В новогодние праздники изменится график работы пунктов КВЦ

В новогодние праздники изменится график работы пунктов КВЦ

В новогодние праздники изменится график работы пунктов приема платежей КВЦ. Расписание опубликовано на сайте центра.

В Рязани 31 декабря пункты будут работать до 14:00.

6 и 8 января рязанцы смогут обратиться в пункты КВЦ:

  • на улице Станкозаводской, 27 — с 8:00 до 16:40;
  • на улице Татарской, 95 — с 10:10 до 18:00;
  • на улице Советской Армии, 13-а — с 10:00 до 18:00;
  • на улице Крупской, 19 — с 9:00 до 16:00;
  • на улице Горького, 11 — с 10:00 до 18:00;
  • на улице Маяковского, 111 — с 9:00 до 16:00.

График работы пунктов КВЦ в других районах обрасти можно посмотреть здесь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Миллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму

Миллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму

Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 21 226
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
17:45, 18 декабря 2019 5 074
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
13:54, 18 декабря 2019 5 117
31 декабря станет выходным днем в Рязанской области
13:46, 18 декабря 2019 1 666
Стало известно, когда по «Новогодней столице» начнет ходить «Рязморобус» 4
13:26, 23 декабря 2019 1 298
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Все новости
Форум