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8:35, 30 декабря 2019 1 125
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В Кальном пьяная девушка шла по улице и падала на ребенка — соцсети 2

В Кальном пьяная девушка шла по улице и падала на ребенка — соцсети

В Кальном пьяная девушка шла по улице и падала на ребенка, видео появились в Instagram.

Автор поста рассказала, что мама малыша была пьяна. Она шла по улице и падала на ребенка.

«Девушка с маленьким ребенком идет пьяная и падает на него. Малыш там плакал, а она его трясет так, что я просто не смогла промолчать! Хотелось выбежать, успокоить малыша, но у самой маленький ребенок, где органы опеки?» — отметила девушка.


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Крик души! Выглядывала мужа на балконе и увидела такую картину! Девушка с маленьким ребёнком идёт пьяная падает..на ребёнка блин..встаёт идёт, садится) ребёнок там плакал, а она его трясёт так, что я просто не смогла промолчать!! Хотелось выбежать и забрать, успокоить малыша) но у самой маленький ребёнок..где органы опеки? Просто мразь! Анон #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити

Публикация от RZN LIFE | РЯЗАНЬ (@rzn_life)

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