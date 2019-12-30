В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «
«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — сказал он.
Так он отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил разработать для чиновников правила по «нравственному» поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.
11 декабря в Минтруде напомнили госслужащим, что им запрещено получать подарки от подчиненных, в том числе и в нерабочее время.
Средняя зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.