В декабре в Рязанской области появилось более ста остановок

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В декабре в Рязанской области появились 117 остановок,
Новые павильоны установили на трассах, по которым проходят автобусы, в том числе и школьные.
Отмечается, что всего было закуплено 236 павильонов на общую сумму 19 миллионов рублей. В следующим году работы продолжаться.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.