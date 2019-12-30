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По итогам 2019 года в Рязанской области намерены построить 791 тысячу кв м жилья. 450 тысяч кв м из них сдадут в Рязани, сообщил РЗН. инфо источник в региональном минстрое.
Эти показатели станут рекордными за всю историю области.
В 2020 году на территории региона планируют возвести 881 тысячу кв м, расчетные показатели для Рязани — 475 тысяч кв м.
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