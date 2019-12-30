Сотрудники «Рязаньэнерго» навестили воспитанников Елатомской школы-интерната с подарками

В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поддержали акцию по оснащению детских домов энергосберегающими лампочками «Свет большому Дому».

Ежегодно энергетики навещают воспитанников Елатомской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они проводят традиционное новогоднее мероприятие «Самая яркая елка» с участием Деда Мороза и Снегурочки, в роли которых выступают работники «Рязаньэнерго», привозят подарки и необходимые вещи.

В этом году на собранные сотрудниками средства в детский дом доставили бытовую химию, утюги, чайники, ледянки и лыжные палки, игровые мячи и канцтовары для учебы, наборы для творчества и рукоделия, сладкие подарки, а также энергосберегающие лампы.

Дети устроили для гостей концерт, водили хороводы вокруг елки, пели, рассказывали стихи, отгадывали загадки Деда Мороза, танцевали с ним и Снегурочкой «цыганочку». Лучшему игроку теннисного турнира Дед Мороз подарил свою ракетку.

Кроме того, дети узнали о простых правилах экономии природных ресурсов, им раздали тематические памятки.

«С энергетиками мы знакомы уже не одно десятилетие, сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ приезжают к нам и в канун новогодних праздников, и по окончании учебного года, — поделилась директор Елатомской школы-интерната Нина Тимохина. — Сейчас в нашем учреждении воспитывается более 60 детей, ни у кого из них родителей нет, и мы всеми силами стараемся стать для них любящей семьей. Мы благодарны энергетикам, которые помогают нам в стремлении подарить им больше тепла и радости. Деда Мороза из „Рязаньэнерго“ наши ребятишкам ждут каждый год с особым нетерпением, радуются гостинцам из его волшебного мешка, очень любят стихи и загадки, которые он сам для них сочиняет. Радостно, что в этом году энергетики привезли нам комплект энергосберегающих лампочек. Наша „Елка“ стала не только самой яркой, но и энергоэффективной».

Сотрудники районных подразделений «Рязаньэнерго» также посетили воспитанников своих подшефных образовательных учреждений в районах области, поздравили их с наступающими праздниками и подарили подарки.