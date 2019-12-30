RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Шиловец отправится в колонию строгого режима за кражу ноутбука, сообщили на
Известно, что в сентябре 2019 года шиловец украл ноутбук у своей знакомой. После этого он продал компьютер своему другу.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и принес извинения потерпевшей.
Мужчине назначили наказание — два года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость31 декабря в Рязанской области пойдет снег
|
cледующая новость →Россиянам пообещали «красный» январь
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.