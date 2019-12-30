Сараевец попал в аварию из-за сердечного приступа

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 29 декабря, в Сараевском районе произошло ДТП. ВАЗ съехал в кювет и перевернулся, пишет издательство «
Известно, что 64-летнему жителю села Ягодное стало плохо за рулем — у него случился сердечный приступ.
В ДТП никто не пострадал, водителю вызвали скорую.
«Медики экстренно доставили мужчину в приемный покой. К сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.