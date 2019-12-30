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13:18, 30 декабря 2019 433
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РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 1

РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В канун Нового года и 1 января рязанские торговые центры и супермаркеты традиционно изменят режим работы. Некоторые из них заранее оповещают об этом своих покупателей, размещая информацию на официальных сайтах или в соцсетях. Увы, так делают далеко не все. РЗН. инфо выяснил, как будут работать рязанские магазины и ТЦ.

Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»), режим работы:

  • 31 декабря — до 18:00;
  • 1 января — не работает;
  • 2 января — с 9:00 — в обычном режиме.

Супермаркеты «Барс»:

улица Есенина, дом №13, режим работы:

  • 31 декабря — с 7:00 до 22:00;
  • 1 января — с 10:00 до 23:00;
  • 6 января — с 7:00 до 22:00;
  • в остальные дни — в обычном режиме.

улица Новоселов, дом №21в; улица Октябрьская, дом №55; улица Шереметьевская, дом №9; Михайловское шоссе, дом №73А, режим работы:

  • 31 декабря — с 8:00 до 22:00;
  • 1 января — с 10:00 до 23:00;
  • 6 января — с 8:00 до 22:00.

улица Почтовая, дом №1:

  • 31 декабря — с 7:00 до 22:00;
  • 1 января — с 10:00 до 23:00;
  • 6 января — с 7:00 до 22:00;
  • в остальные дни — в обычном режиме.

Московское шоссе, дом №5а, режим работы:

  • 31 декабря — с 7:00 до 22:00;
  • 1 января — с 10:00 до 23:00;
  • 6 января — с 7:00 до 22:00;
  • в остальные дни в обычном режиме: с 7:00 до 23:00.

улица Промышленная, дом №63 — с 1 по 7 января не работает.

Касимовское шоссе, дом 34А; улица 4 линия, дом №66, режим работы:

  • 31 декабря и 6 января не работает.
  • 1 января — с 10:00 до 22:00.

Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы:

  • 31 декабря — до 20:30;
  • 1 января — выходной;
  • 02 января — с 07:00.

Сеть супермаркетов «Дикси»:

  • 31 декабря — до 21:00;
  • 1 января — с 11:00 до 21:00.

Магазины, расположенные на территории торговых центров, работают по режиму ТЦ.

Гипермаркет «Европа»:

  • улица Новоселов, дом №62, режим работы: 31 декабря — с 9:00 до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:00;
  • улица Советской армии, дом №9а, режим работы: 31 декабря — с 9:00 до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.

Торговый центр «Зельгрос» — Восточная окружная дорога, улица Зубковой, дом №15, режим работы:

  • 31 декабря — до 18:00;
  • 1 января — с 13:00 до 23:00;
  • далее круглосуточно до 13 января включительно.

Гипермаркет «Карусель» — Московское шоссе, дом №65а (ТРЦ «М5 Молл»), режим работы:

  • 31 декабря — с 9:00 до 22:00;
  • 1 января — с 12:00 до 24:00.

Сеть магазинов «Красное и Белое»:

  • 31 декабря — до 22:00;
  • 1 января — с 11:00 в обычном режиме.

Сеть гипермаркетов «Лента»:

  • улица Тимуровцев, дом №3-а, режим работы: 31 декабря — до 21:30; 1 января — с 10:00 и далее круглосуточно.
  • Солотчинское шоссе, дом №11 (ТРЦ «Круиз»), режим работы: 31 декабря — с 8:00 до 21:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.
  • 12-й район поселка Борки (ТЦ «Солнечный»), дом №131, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 10:00 до 24:00.

Сеть магазинов «Магнит»:

  • 31 декабря — до 21:30;
  • 1 января — с 13:00 до 22:00*.

* К сожалению, редакции не удалось дозвониться по горячей линии до сети магазинов «Магнит». В соцсетях и на официальном сайте найти информацию о режиме работы «Магнита» не удалось. В качестве примера, выше приведен прошлогодний режим работы.

Торговый центр Metro Cash & Carry — Московское шоссе, дом №25, режим работы:

  • 31 декабря — до 19:00;
  • 1 декабря — с 13:00 до 22:00.

Супермаркеты «Перекресток»:

  • улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»), режим работы: 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
  • улица Ленина, дом №21 (ТРЦ «Атрон-Сити»), улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский») и улица Чкалова, 18, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 13:00 до 23:00.

Сеть универсамов «Пятерочка»:

  • 31 декабря — 8:00 до 21:30;
  • 1 января — с 12:00 и далее в обычном режиме.

Супермаркет SPAR — Первомайский проспект, дом №70, корпус 1, режим работы:

  • 31 декабря — до 21:00;
  • 1 января — с 12:00 до 23:45.

Режим работы торгово-развлекательных центров:

  • ТРЦ «Атрон-Сити», улица Ленина, дом №21: 31 декабря — до 18:00; 1 января — не работает.
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а: 31 декабря — с 9:00 до 19:00; 1 января — выходной день; 6 января — с 9:00 до 20:00.
  • ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1: 31 декабря — до 21:00; 1 января работают только развлекательные заведения— с 12:00 до 22:00.
  • ТЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11: 31 декабря магазины работают до 18:00; 1 января — магазины не работают.
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а: 31 декабря — до 20:00; 1 января — не работает.
  • ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65-а: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 13:00 до 22:00.
  • ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а: 31 декабря — до 18:00; 1 и 2 января — не работает.
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21: 31 декабря — до 18:00; 1 января работают только развлекательные заведения (кинотеатр, кафе, рестораны, детский развлекательный центр) с 12:00—22:00.

Начиная со 2 января, все ТРЦ и магазины заработают в обычном режиме.


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