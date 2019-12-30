РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В канун Нового года и 1 января рязанские торговые центры и супермаркеты традиционно изменят режим работы. Некоторые из них заранее оповещают об этом своих покупателей, размещая информацию на официальных сайтах или в соцсетях. Увы, так делают далеко не все. РЗН. инфо выяснил, как будут работать рязанские магазины и ТЦ.
Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»), режим работы:
Супермаркеты «Барс»:
улица Есенина, дом №13, режим работы:
улица Новоселов, дом №21в; улица Октябрьская, дом №55; улица Шереметьевская, дом №9; Михайловское шоссе, дом №73А, режим работы:
улица Почтовая, дом №1:
Московское шоссе, дом №5а, режим работы:
улица Промышленная, дом №63 — с 1 по 7 января не работает.
Касимовское шоссе, дом 34А; улица 4 линия, дом №66, режим работы:
Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы:
Сеть супермаркетов «Дикси»:
Магазины, расположенные на территории торговых центров, работают по режиму ТЦ.
Гипермаркет «Европа»:
Торговый центр «Зельгрос» — Восточная окружная дорога, улица Зубковой, дом №15, режим работы:
Гипермаркет «Карусель» — Московское шоссе, дом №65а (ТРЦ «М5 Молл»), режим работы:
Сеть магазинов «Красное и Белое»:
Сеть гипермаркетов «Лента»:
Сеть магазинов «Магнит»:
* К сожалению, редакции не удалось дозвониться по горячей линии до сети магазинов «Магнит». В соцсетях и на официальном сайте найти информацию о режиме работы «Магнита» не удалось. В качестве примера, выше приведен прошлогодний режим работы.
Торговый центр Metro Cash & Carry — Московское шоссе, дом №25, режим работы:
Супермаркеты «Перекресток»:
Сеть универсамов «Пятерочка»:
Супермаркет SPAR — Первомайский проспект, дом №70, корпус 1, режим работы:
Режим работы торгово-развлекательных центров:
Начиная со 2 января, все ТРЦ и магазины заработают в обычном режиме.
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