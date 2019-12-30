Рязанский МФЦ рассказал о режиме работы в праздники

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МФЦ рассказал о режиме работы территориальных отделов в Рязани и области в праздничные дни. График опубликовали на сайте
Во вторник, 31 декабря, подразделения МФЦ будут работать с 8:00 до 16:00.
С 1 по 8 января — нерабочие дни. По обычному графику территориальные отделы начнут работать с четверга, 9 января.
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