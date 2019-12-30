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15:29, 30 декабря 2019 522
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Рязанских таксистов оштрафовали на миллион рублей 1

Рязанских таксистов оштрафовали на миллион рублей

В Рязани проверили работу таксистов. Всего за 2019 год выявили 346 нарушений, сообщил региональный минтранс.

В общей сложности прошло 106 рейдов, общая сумма штрафов составила около миллиона рублей.

В декабре за предпринимательскую деятельность без разрешения оштрафовали 16 водителей, из которых в Рязани 14, в Михайлове — 2.

В этом же месяце незаконно установленные опознавательные фонари оштрафовали четырех таксистов (три в Рязани, один в Касимове).

Также в декабре отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, а также отсутствие информации в салоне оштрафовали 17 человек (15 в Рязани, два в Михайлове). За нарушение налогового законодательства оштрафовали одного водителя в Рязани.

Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах «Максим» — 7, «Везет» — 5, «Яндекс.Такси» — 6. В 2019 году провели 106 совместных рейдов, в общей сложности 346 нарушений. Виновников привлекли к административной ответственности.


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