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Рязанец заплатит штраф за хранение и употребление марихуаны,
Известно, что в августе 2019 года, подсудимый нарвал коноплю, засушил ее и стал хранить у себя дома.
Через несколько месяцев рязанца на улице остановили полицейские. Стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины пакет с наркотиками — всего 11, 5 граммов.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Его приговорили к штрафу в размере десяти тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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