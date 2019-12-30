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Рязанец пожаловался на отсутствие срока годности на калиннике. Соответствующее сообщение от Алексея Шувалова
«А что, уже можно срок годности не клеить? Состав тоже не нужен? Мало ли алергетик?», — написал мужчина, указав, что десерт стоит «как чугунный мост». Автор поста указал, что приобрел символ «Новогодней столицы» в торговом павильоне на улице Почтовой.
По информации РЗН. инфо, из-за повышенного спроса изготовлением калинника занялись не только рестораны, но и муниципальные хлебозаводы. Согласно информации в открытом доступе, срок хранения продукта — 30 суток.
Фото Алексея Шувалова
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.