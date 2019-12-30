​Рязанцев предупредили о метели перед Новым годом

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Ночью и в первой половине вторника, 31 декабря, в Рязанской области ожидаются гололед, снег, местами метель. Метеопредупреждение опубликовала
Местами возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, на дорогах заносы, гололедица.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101,
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