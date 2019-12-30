Рязанцев предупредили о метели

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В понедельник, 30 декабря, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, во второй половине дня с сохранением ночью 31 декабря на территории области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Местами метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.