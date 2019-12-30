Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:20, 30 декабря 2019 306

«Рязаньгоргаз» напомнил рязанцам о правилах безопасности

«Рязаньгоргаз» напомнил рязанцам о правилах безопасности

В преддверии новогодних выходных компания «Рязаньгоргаз» напомнила рязанцам, что соблюдение правил использования газа в быту обеспечит безопасность в праздничные дни.

Специалисты отметили, что природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим запах гниющего лука.

При появлении запаха газа необходимо:

  • немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
  • перекрыть краны на приборах и на газовых трубах;
  • открыть окна и форточки для проветривания помещения;
  • не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
  • из незагазованного места вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного телефона по номеру 104 или 112.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо действовать следующим образом:

  • организовать проветривание помещения;
  • сообщить окружающим о мерах предосторожности, постараться предотвратить включение и выключение электроприборов, появление огня и искры;
  • удалить людей из загазованной зоны;
  • из незагазованного места сообщить о запахе газа в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или с мобильного по номеру 104 или 112;
  • дождаться прибытия аварийной бригады.

«Если в вашем доме есть газовая колонка или котел, особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах», — подчеркнули специалисты.

Компания «Рязаньгоргаз» напомнила, что проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги, так как это может привести к смертельному отравлению угарным газом, добавили в пресс-службе.

Кроме того, «Рязаньгоргаз» рекомендует установку вентиляционных клапанов в жилых помещениях, оборудованных газовыми колонками. Особенно это актуально для домов и квартир, где установлены стеклопакеты.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Миллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму

Миллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму

Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 21 225
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
17:45, 18 декабря 2019 5 073
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
13:54, 18 декабря 2019 5 116
31 декабря станет выходным днем в Рязанской области
13:46, 18 декабря 2019 1 665
Стало известно, когда по «Новогодней столице» начнет ходить «Рязморобус» 4
13:26, 23 декабря 2019 1 297
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Все новости
Форум