«Рязаньгоргаз» напомнил рязанцам о правилах безопасности

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В преддверии новогодних выходных компания «Рязаньгоргаз» напомнила рязанцам, что соблюдение правил использования газа в быту обеспечит безопасность в праздничные дни.
Специалисты отметили, что природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим запах гниющего лука.
При появлении запаха газа необходимо:
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо действовать следующим образом:
«Если в вашем доме есть газовая колонка или котел, особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах», — подчеркнули специалисты.
Компания «Рязаньгоргаз» напомнила, что проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги, так как это может привести к смертельному отравлению угарным газом, добавили в пресс-службе.
Кроме того, «Рязаньгоргаз» рекомендует установку вентиляционных клапанов в жилых помещениях, оборудованных газовыми колонками. Особенно это актуально для домов и квартир, где установлены стеклопакеты.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.