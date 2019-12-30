Россиянам пообещали «красный» январь

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В январе в России ожидается аномально теплая погода. Как рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте, передает
«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — сказал Вильфанд.
Он прокомментировал, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.
Специалист отметил, что уходящий год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. В мире 2019 год стал самым теплым после 2016-го.
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