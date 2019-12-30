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8:53, 30 декабря 2019 353
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Прокуратура нашла нарушения в пронской больнице

Прокуратура нашла нарушения в пронской больнице

Прокуратура нашла нарушения в пронской райбольнице. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что в кабинетах стоматологического отделения больницы на подоконниках и радиаторах потрескалась краска, кроме того, на полу множественные дефекты. Эти нарушения не соответствуют нормативным требованиям.

Прокурор района в отношении главврача и заведующего стоматологическим отделением возбудил административные производства по части 1 статьи 14.8 и статьи 6.4 КоАП РФ.


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