Прокуратура нашла нарушения в пронской больнице

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Прокуратура нашла нарушения в пронской райбольнице. Об этом
Проверка показала, что в кабинетах стоматологического отделения больницы на подоконниках и радиаторах потрескалась краска, кроме того, на полу множественные дефекты. Эти нарушения не соответствуют нормативным требованиям.
Прокурор района в отношении главврача и заведующего стоматологическим отделением возбудил административные производства по части 1 статьи 14.8 и статьи 6.4 КоАП РФ.
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