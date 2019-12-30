Полиция разыскивает вандалов, спиливших елку в рязанском парке

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Полиция разыскивает вандалов, которые спилили елку в рязанском парке. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, накануне в соцсети появилось фото, на котором видно, что в парке «Вишневый сад» в Песочне
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.