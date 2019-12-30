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9:27, 30 декабря 2019 386
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Опубликовано расписание новогодних катаний в ДС «Олимпийский»

Опубликовано расписание новогодних катаний в ДС «Олимпийский»

Рязанцам рассказали о том, когда в ДС «Олимпийский» будут новогодние катания. Расписание опубликовали на сайте регионального минспорта.

Начало сеансов 1 января:

  • 16:00;
  • 17:00;
  • 18:15;
  • 19:30;
  • 20:30.

Начало сеансов 2 и 3 января:

  • 14:00;
  • 15:00;
  • 16:00;
  • 17:00;
  • 18:15;
  • 19:30;
  • 20:30.

Начало сеансов 4, 5, 6, 7 и 8 января:

  • 14:00;
  • 15:00;
  • 16:00;
  • 17:15;
  • 18:30;
  • 19:30;
  • 20:30.

Кроме того, с 1 по 7 января в «Олимпийском» будет проходить дискотека на льду, начало в 21:30. Отмечается, что в расписании возможны изменения. Уточнить время можно по телефону 27-82-62.


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