Опубликовано расписание новогодних катаний в ДС «Олимпийский»

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Рязанцам рассказали о том, когда в ДС «Олимпийский» будут новогодние катания. Расписание опубликовали на
Начало сеансов 1 января:
Начало сеансов 2 и 3 января:
Начало сеансов 4, 5, 6, 7 и 8 января:
Кроме того, с 1 по 7 января в «Олимпийском» будет проходить дискотека на льду, начало в 21:30. Отмечается, что в расписании возможны изменения. Уточнить время можно по телефону 27-82-62.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.