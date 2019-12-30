Около Листвянки «Хендай» врезался в «КамАЗ» и отбойник, пострадала девушка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 27 декабря, на трассе М-5 около Листвянки произошла авария. Об этом сообщил
В 6:50 Hyundai Solaris зацепил стоящий на обочине «КамАЗ» и отлетел в отбойник.
В результате пассажирка легковушки — 21-летняя девушка — получила черепно-мозговую травму, с которой ее доставили в ОКБ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев пригласили на костюмированный «Новогодний слалом»
|
cледующая новость →В Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк
Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.