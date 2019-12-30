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16:31, 30 декабря 2019 378
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Около Листвянки «Хендай» врезался в «КамАЗ» и отбойник, пострадала девушка

Около Листвянки «Хендай» врезался в «КамАЗ» и отбойник, пострадала девушка

В пятницу, 27 декабря, на трассе М-5 около Листвянки произошла авария. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

В 6:50 Hyundai Solaris зацепил стоящий на обочине «КамАЗ» и отлетел в отбойник.

В результате пассажирка легковушки — 21-летняя девушка — получила черепно-мозговую травму, с которой ее доставили в ОКБ.


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