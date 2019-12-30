Ограбивший рязанцев «Капитал инвест» признали банкротом

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Липецкую микрофинансовую организацию, у которой были филиалы в Рязани и Туле, признали банкротом. Об этом со ссылкой на Арбитражный суд Липецкой области передает
Суд открыл процедуру банкротства — конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвердили члена ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Романа Засядько. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначили на 22 июня 2020 года.
«Банкротство кооператива инициировал Центробанк по обращению четырех граждан, которые вложили свои средства в КПК „Капитал Инвест“ на сумму почти 2,5 млн рублей. Однако деньги пайщикам возвращены не были», — говорится в сообщении.
Сейчас в реестре требований кредиторов более 200 пайщиков. Общая сумма требований пока не уточняется.
Известно, что полиция разыскивает руководителя потребительского кооператива, которого подозревают в хищении денег пайщиков. В отношении него
Напомним, рязанский офис «Капитал Инвеста»
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.