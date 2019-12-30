Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:02, 30 декабря 2019 424
 0    0

Ограбивший рязанцев «Капитал инвест» признали банкротом

Ограбивший рязанцев «Капитал инвест» признали банкротом

Липецкую микрофинансовую организацию, у которой были филиалы в Рязани и Туле, признали банкротом. Об этом со ссылкой на Арбитражный суд Липецкой области передает lipetsknews.ru.

Суд открыл процедуру банкротства — конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвердили члена ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Романа Засядько. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначили на 22 июня 2020 года.

«Банкротство кооператива инициировал Центробанк по обращению четырех граждан, которые вложили свои средства в КПК „Капитал Инвест“ на сумму почти 2,5 млн рублей. Однако деньги пайщикам возвращены не были», — говорится в сообщении.

Сейчас в реестре требований кредиторов более 200 пайщиков. Общая сумма требований пока не уточняется.

Известно, что полиция разыскивает руководителя потребительского кооператива, которого подозревают в хищении денег пайщиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.

Напомним, рязанский офис «Капитал Инвеста» закрылся в декабре 2018 года. Люди остались без своих вкладов, на их звонки перестали отвечать.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
10 минут назад
Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 21 225
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
17:45, 18 декабря 2019 5 073
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
13:54, 18 декабря 2019 5 116
31 декабря станет выходным днем в Рязанской области
13:46, 18 декабря 2019 1 663
Стало известно, когда по «Новогодней столице» начнет ходить «Рязморобус» 4
13:26, 23 декабря 2019 1 297
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Все новости
Форум