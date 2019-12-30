Ночью рязанец устроил стрельбу в кафе на улице Дзержинского

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на понедельник, 30 декабря, житель Милославского района Рязанской области устроил стрельбу в кафе на улице Дзержинского. Инцидент произошел около 2:00, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Прибывшие на вызов по тревожной кнопке силовики выяснили, что между посетителями произошел конфликт. Во время ссоры один из мужчин выстрелил вверх из травматического пистолета.
Нарушителя задержали. Оказалось, что его оружие было законно зарегистрировано.
Дебошира передали полиции.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани легковушка сбила студентку технологического колледжа
|
cледующая новость →Полиция опубликовала фото с места ДТП, где пенсионера переехали несколько машин
Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.