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10:45, 30 декабря 2019 760
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Ночью рязанец устроил стрельбу в кафе на улице Дзержинского

Ночью рязанец устроил стрельбу в кафе на улице Дзержинского

В ночь на понедельник, 30 декабря, житель Милославского района Рязанской области устроил стрельбу в кафе на улице Дзержинского. Инцидент произошел около 2:00, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие на вызов по тревожной кнопке силовики выяснили, что между посетителями произошел конфликт. Во время ссоры один из мужчин выстрелил вверх из травматического пистолета.

Нарушителя задержали. Оказалось, что его оружие было законно зарегистрировано.

Дебошира передали полиции.


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