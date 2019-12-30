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На захаровском предприятии скрывали уклониста от призыва,
Известно, что 23-летний рязанец работал в организации ООО имени Алексашина. Отмечаетмся, что отдел кадров не направил в военкомат сведения о приеме на работу рязанца по истечении установленного срока.
Прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятию грозит штраф.
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Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.