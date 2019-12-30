На ярмарке в Сараях незаконно продавали салюты

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На ярмарке выходного дня в Сараях незаконно продавали пиротехнику. Товар изъяли в воскресенье, 29 декабря, пишет издательство «
По словам полицейских, торговать салютами на улице запрещено. Кроме того, у продавцов не оказалось сертификатов соответствия на них.
В результате правоохранители изъяли четыре наименования устройств.
По делу проводится проверка, виновников привлекут к административной ответственности.
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Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.