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На улице воронежского Поворина нашли убитого мужчину. Об этом
Тело обнаружили утром в воскресенье, 29 декабря, у дома на улице Свободы. Оперативники «по следам волочения» нашли квартиру предполагаемого убийцы.
По предварительным данным, накануне вечером подозреваемый в компании еще двоих мужчин пил алкоголь. Двое собутыльников поссорились, злоумышленник начал бить оппонента деревянной скалкой, а потом руками и ногами. После избиения он выволок 56-летнего потерпевшего на улицу, где тот умер.
На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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