Кредитный портфель ВТБ в Рязанской области превысил 50 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Рязанской области вырос на 9% и составил 53 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц за отчетный период увеличился на 9% и достиг 18,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Рязанской области с января по сентябрь 2019 года увеличился на 5%, до 37 млрд рублей. Его основная часть приходится на компании крупного бизнеса — 26,9 млрд рублей.

Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса за девять месяцев 2019 года вырос на 27%, до 10,1 млрд рублей. Отмечается, что наиболее значительно в его отраслевой структуре представлены компании торговли (29%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (19%) и строительства (16%).

Объемы финансирования в рамках программ господдержки за отчетный период выросли почти на треть и превысили 1,7 млрд рублей, основная часть средств — более 900 млн рублей — выдана промышленным предприятиям региона.

Корпоративный ресурсный портфель банка за девять месяцев вырос на 4% и составил 5,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Рязанской области увеличился с начала года на 19% и к 1 октября превысил 16 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку — 8,4 млрд рублей, прирост за девять месяцев — 24%, отметили в пресс-службе. Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 6,2 млрд рублей (+19% к уровню начала года), в сегменте автокредитования — 976 млн рублей. Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 12% и на 1 октября 2019 года превысил 13 млрд рублей.

За девять месяцев ВТБ в Рязанской области выдал населению региона свыше 5,6 млрд рублей заемных средств — на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную часть занимают кредиты наличными — 2,6 млрд рублей (+7% к показателю 2018 года) и ипотека — 2,6 млрд рублей (+24%).

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила: «За девять месяцев текущего года рязанский ВТБ показал рост по всем направлениям деятельности. Наибольшими темпами увеличивались объемы кредитования региональных предприятий в рамках государственных программ льготного финансирования. В розничных займах драйвером роста стала ипотека. В соответствии с новой стратегией развития мы стремимся стать для всех категорий клиентов банком-экспертом, который не только предлагает актуальные продукты и услуги, но и помогает эффективно ими пользоваться».