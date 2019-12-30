Каток на Лыбедском бульваре будет работать в новогоднюю ночь

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В новогоднюю ночь на Лыбедском бульваре будет работать каток. Об этом
Мэрия опубликовала расписание:
Со 2 января до 15 февраля каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда.
В будние и выходные дни с 10:00 до 14:00 часов сеансы катания бесплатны. Вечером стоимость билета составит 50 рублей, детям до семи лет — бесплатно.
Рядом с катком можно взять в аренду коньки и защитное снаряжение, также там есть теплая раздевалка и гардероб.
По вечерам на катке работает освещение и музыка.
© RZN.info
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