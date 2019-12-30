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17:27, 30 декабря 2019 294
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Каток на Лыбедском бульваре будет работать в новогоднюю ночь

Каток на Лыбедском бульваре будет работать в новогоднюю ночь

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В новогоднюю ночь на Лыбедском бульваре будет работать каток. Об этом сообщили в горадминистрации.

Мэрия опубликовала расписание:

  • 31 декабря с 10:00 до 19:00 каток работает в стандартном режиме;
  • с 19:00 до 22:00 — перерыв;
  • с 22:00 до 3:00 каток работает бесплатно, прокат не работает;
  • 1 января каток работает c 13:00 до 23:00.

Со 2 января до 15 февраля каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда.

В будние и выходные дни с 10:00 до 14:00 часов сеансы катания бесплатны. Вечером стоимость билета составит 50 рублей, детям до семи лет — бесплатно.

Рядом с катком можно взять в аренду коньки и защитное снаряжение, также там есть теплая раздевалка и гардероб.

По вечерам на катке работает освещение и музыка.


© RZN.info

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