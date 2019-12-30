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11:39, 30 декабря 2019 341
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Губернатор помог многодетной рязанке, оставшейся без жилья

Губернатор помог многодетной рязанке, оставшейся без жилья

Губернатор Николай Любимов помог многодетной рязанке Екатерине Псурцевой, оставшейся без жилья. Об этом сообщила группа «Рязанская область» «ВКонтакте».

Женщина воспитывает пятерых детей и ждет шестого. После смерти матери она осталась без собственного жилья. Рязанка временно живет в доме отчима, где нет условий для детей, из-за чего семья оказалась под вниманием органов опеки.

Женщина рассказала о ситуации на странице Николая Любимова. Губернатор взял вопрос под личный контроль.

«Удалось оперативно реализовать средства материнского капитала и подобрать подходящее жилье в Захаровском районе», — отметили в сообщении.

К решению проблем также подключились благотворители, которые помогли с деньгами на квартиру, сообщил RZN.info пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.


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