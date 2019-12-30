Губернатор помог многодетной рязанке, оставшейся без жилья

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Губернатор Николай Любимов помог многодетной рязанке Екатерине Псурцевой, оставшейся без жилья. Об этом сообщила группа «
Женщина воспитывает пятерых детей и ждет шестого. После смерти матери она осталась без собственного жилья. Рязанка временно живет в доме отчима, где нет условий для детей, из-за чего семья оказалась под вниманием органов опеки.
Женщина рассказала о ситуации на странице Николая Любимова. Губернатор взял вопрос под личный контроль.
«Удалось оперативно реализовать средства материнского капитала и подобрать подходящее жилье в Захаровском районе», — отметили в сообщении.
К решению проблем также подключились благотворители, которые помогли с деньгами на квартиру, сообщил RZN.info пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
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