Энергетики «Россети Центр» провели маштабную тренировку по ликвидации условных технологических нарушений

«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» в канун новогодних праздников провела в Ивановской области широкомасштабную тренировку по отработке действий оперативного и административно-технического персонала при ликвидации последствий массового отключения электросетевого оборудования в городе и районе.

Тренировка прошла под руководством первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александра Пилюгина, возглавившего штаб энергетиков.

В тренировке участвовал персонал четырех филиалов «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» — «Ивэнерго», «Нижновэнерго», «Владимирэнерго», «Костромаэнерго», а также сотрудники АО «Ивгорэлектросеть». Руководство объединенными силами и средствами филиала «Ивэнерго» и АО «Ивгорэлектросеть» при ликвидации условного технологического нарушения осуществлял исполняющий обязанности директора филиала «Ивэнерго» и руководитель сетевой организации Алексей Васильев.

«Цель мероприятия — проверить готовность персонала, технических средств и оборудования компаний к устранению аварии в электрических сетях и оперативному восстановлению электроснабжения социальных объектов и объектов жизнеобеспечения», — пояснили в пресс-службе компании.

Согласно вводной учений, в результате неблагоприятных погодных условий (понижение температуры воздуха с +3 до — 4 градусов с прохождением ледяного дождя с обильным гололедообразованием) в Ивановском районе и в Иванове отключилось 18 линий электропередачи, оказалось повреждено энергооборудование и опоры ВЛ. Из-за технологического нарушения без энергоснабжения оказались порядка 13 тысяч человек и 10 объектов социальной сферы.

Для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку в филиале «Ивэнерго» ввели особый режим работы (ОРР), организовали работу штаба для принятия управленческих решений по ликвидации нарушений электроснабжения, обеспечили взаимодействие и информационный обмен с органами исполнительной власти Иванова, ГУ МЧС.

Для устранения причин условных технологических нарушений в помощь сотрудникам АО «Ивгорэлектросеть» направили силы и средства филиалов «Ивэнерго», «Нижновэнерго», «Костромаэнерго», «Владимирэнерго». Всего в учениях задействовали 9 бригад в составе 43 человек и 18 единиц техники.

На практике отработали действия по проведению аварийно-восстановительных работ с привлечением группировки сил и средств из соседних регионов. В частности, силами энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводились работы по замене силовых трансформаторов, ликвидации массовых обрывов проводов линий электропередачи и замене опор.

«Подобные учения помогают совершенствовать вопросы взаимодействия и обмена информацией между подразделениями „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ и территориальными сетевыми организациями, ответственными за электроснабжение крупных городов нашей страны. Такие тренировки позволяют персоналу закрепить навыки и отработать эффективные алгоритмы действий, необходимые для оперативного устранения последствий любых нештатных ситуаций. Это особенно важно в период Новогодних и Рождественских праздников, когда нашей приоритетной задачей является безусловное обеспечение надежного и качественного энергоснабжения и создания максимально комфортных условий для каждого жителя 20 регионов нашего присутствия», — отметил генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.