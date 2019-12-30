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Автоинспекторы призвали рязанцев быть внимательнее на дорогах перед праздниками,
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«На стоянках возле торговых центров будьте особо внимательными, особенно при движении задним ходом и маневрировании между рядами припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.
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