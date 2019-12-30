Александра Трусова на чемпионате России и мусорная реформа. Обзор новостей за минувшие выходные, 28-29 декабря

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В минувшие выходные произошло немало событий, важных для рязанцев. Вспомним, чем запомнился последний уикенд декабря.
В пятницу, 27 декабря, «Первый канал»
В новогоднюю ночь
К другим новостям. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы
О происшествиях. В субботу, 28 декабря, в Пронском районе несколько машин
Кроме того, в ночь на воскресенье, 29 декабря, в парке «Вишневый сад» в Песочне
О новогодних мероприятиях. На городском корпоративе «Оливье-шоу»
Светящиеся елки «Новогодней столицы»
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.