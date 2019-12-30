Александра Трусова на чемпионате России и мусорная реформа. Обзор новостей за минувшие выходные, 28-29 декабря

В минувшие выходные произошло немало событий, важных для рязанцев. Вспомним, чем запомнился последний уикенд декабря.

В пятницу, 27 декабря, «Первый канал» показал короткую программу Трусовой на чемпионате России. Уроженка Рязани без ошибок исполнила программу, но не стала прыгать тройной аксель, хотя пыталась его исполнить на тренировке перед соревнованиями. В субботу, 28 декабря, рязанка заняла третье место на чемпионате России. Фигуристка расплакалась после своего выступления. Позже стало известно, что Александра Трусова представит Россию на чемпионате Европы по фигурному катанию.

В новогоднюю ночь перекроют центр Рязани. Отмечается, что на городском транспорте можно будет проехать до 3:30. 30 декабря в центре Рязани перекроют часть дороги. Это связано с подготовкой праздника на улице Почтовой. Кроме того, на следующей неделе изменится расписание поездов до Рязани. Расписание поездов скорректировали с 30 декабря по 9 января.

К другим новостям. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму. Оператор работает по новым расценкам. За год каждый из рязанцев заплатит за мусорную реформу чуть больше 1 100 рублей. «Эко-Пронск» же получит более миллиарда рублей. В Солотче появятся почти 30 новых площадок для мусора. С вопросом благоустройства к мэру города обратился один из заявителей, который отметил, что в Солотче, в частности у Лысой горы, много мусора.

О происшествиях. В субботу, 28 декабря, в Пронском районе несколько машин сбили пенсионера на глазах у его жены. Пенсионеру оторвало ногу, он погиб на месте. Его тело в итоге оказалось на пешеходном переходе. В этот же день около села Щетиновка в Михайловском районе водитель насмерть сбил мужчину и оттащил тело на обочину.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 29 декабря, в парке «Вишневый сад» в Песочне спилили елку . Очевидец опубликовал фото, на котором можно заметить, что от дерева остались только нижние ветки. Позже в парк, где спилили елку, приехала полиция .

О новогодних мероприятиях. На городском корпоративе «Оливье-шоу» рязанцев нарядили в костюмы яйца, огурца и колбасы. Праздник устроили в субботу, 28 декабря, на Лыбедском бульваре в виде квеста с участием восьми команд.