Воронежца осудят за продажу поддельных дипломов вузов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронеже будут судить 37-летнего мужчину за подделку и продажу дипломов об окончании вузов. Его обвиняют в обороте поддельных документов,
По версии следствия, бизнес по продажу дипломов воронежец поставил на поток в сентябре 2018 года через сайт в интернете «Заказ дипломов». У него купили около десяти фальшивых дипломов.
Документы стоили в общей сумме около 200 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДля воронежцев открыли горячую линию по качеству новогодних подарков
|
cледующая новость →На ремонт здания рязанского ОМОНа потратят 21 миллион
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.