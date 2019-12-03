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Во Владимире обсудили сохранение и развитие исторических городов России. Участниками совещания, которое прошло 28-29 ноября, стали представители 25 регионов.
Заксобрание Владимирской области представлял его вице-спикер Роман Кавинов. Он подчеркнул актуальность выбранной темы, так как на территории региона находится три города, имеющих статус исторических: Владимир, Суздаль и Гороховец.
На совещании выступили член Совфеда от Владимирской области Ольга Хохлова, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, глава администрации Суздаля Сергей Сахаров, гости из регионов.
Работа совещания продолжилась на двух тематических секциях. Одна из них была посвящена вопросам социально-экономического, инфраструктурного и инвестиционного развития исторических городов, а другая — сохранению, развитию и популяризации их культурного и туристического потенциала.
Председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко обратил внимание на то, что большинство глав исторических поселений считают самым насущным вопросом пополнение доходной базы. Одним из ключевых предложений в адрес федеральных органов власти он назвал введение в малых городах дополнительных, неналоговых механизмов. В том числе это туристический сбор, который будет поступать именно в местные бюджеты.
На совещании также обсудили другие практические вопросы, включая «издержки» федерального закона о госзакупках в части торгов на проведение ремонтных и реставрационных работ памятников истории и культуры, вовлечение бизнеса в развитие поселений через создание конкурентных структур, финансирование программ и проектов по содержанию городской инфраструктуры.
Было отмечено, что статус исторического поселения налагает существенные ограничения на ведение хозяйственной деятельности. При этом нет возможности получать экономические и социальные преференции или дополнительные меры господдержки, которая закреплена в отношении моногородов, наукоградов, ЗАТО.
Итоговый проект предложений занял 30 страниц.
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