В Воронежской области столкнулись три грузовика и «Калина»

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В Воронежской области столкнулись три грузовика и Lada Kalina. Об этом
Во вторник, 3 декабря, в 12:30 в Павловском районе на 670 километре трасы М4-«Дон» столкнулись два КамАЗа" и Scania. Затем один из «КамАЗов» выехал на «встречку» и врезался в Lada Kalina.
Автоинспекторы предупредили водителей о снегопаде и попросили быть анимальными на дорогах.
Фото воронежского УМВД
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.