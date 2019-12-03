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Утром в понедельник, 2 декабря, в Воронеже на авиазаводе погиб рабочий, пишет «Комсомольская правда».
На 39-летнего мужчину упала ветка дерева, когда тот работал. От травмы он скончался на месте.
Следователи начали проверку по факту произошедшего.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.