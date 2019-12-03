В среду в Рязанской области ожидается до -6 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 4 декабря, в Рязанской области ожидается до -6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -6,-1.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.