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16:28, 3 декабря 2019 101
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В среду и пятницу в Борках будут отключать свет

В среду и пятницу в Борках будут отключать свет

В среду и пятницу, 4 и 6 декабря, в Борках будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за опиловки аварийных деревьев 4 декабря c 9:30 до 16:00 и 6 декабря с 9:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица 1-й район, дома с 1 по 33, с 87 по 125;
  • улица 2-й район, дома с 30 по 85;
  • улица 3-й район, дома с 1 по 55;
  • улица 4-й район, дома с 1 по 54;
  • улица 5-й район, дома с 1 по 33;
  • улица 6-й район, дома с 1 по 31, 63, 64-а.

Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».


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