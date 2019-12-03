В сквере Железнодорожников в Сасове восстановили подсветку моста

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье. 1 ноября, в сквере Железнодорожников в Сасове восстановили подсветку декоративной площадки «Железнодорожный мост через реку Цну». Об этом сообщает издательство «
Сквер открыли 16 октября. В ноябре в одном из пролетов моста сломалось освещение. В администрации города пояснили, что прожектор декоративной подсветки был с заводским дефектом. Подрядчик заменил его.
Напомним, осенью в Сасове открыли
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.