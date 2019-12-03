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В Шацке предотвратили убийство многодетной матери, пишет ИД «Пресса».
В полицию позвонила дочь потерпевшей. Она рассказала, что пьяный отец хочет зарезать ее мать.
Оперативники выехали по адресу. Потерпевшая объяснила, что вошла во двор своего дома после работы, и тут на нее набросился пьяный муж. Он схватил женщину за волосы и приставил нож к груди, угрожая убийством.
Местная жительница сильно испугалась, но пригласила в дом супруга для спокойного разговора.
«Муж согласился, но телефон у жены отобрал. И все же она смогла предупредить одну из дочерей. Через несколько минут после звонка девочки полицейские прибыли на место происшествия, забрали хулигана и доставили в отделение», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.