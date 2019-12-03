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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области задержали членов банды, торговавшей наркотиками в пяти регионах. Задержания также прошли в Нижегородской, Челябинской областях, Москве и Подмосковье, передает
В банду входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, подбиравший персонал. Отмечается, что заказы преступники принимали через мессенджеры.
Наркотики производили в Подмосковье.
Полицейские при участии отряда специального назначения «Гром» задержали 14 подозреваемых и изъяли 25 килограммов запрещенных веществ.
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