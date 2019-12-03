В Рязани заработала почта Деда Мороза

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В Рязани заработала новогодняя почта для писем Деду Морозу. Отправить их можно до конца праздников через специально оформленный к ящик на главпочтамте (улица Почтовая, 49).
Необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз» и наклеить на него марку.
«Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника», — отметили представители Почты России.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.