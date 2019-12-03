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11:28, 3 декабря 2019 234

В Рязани представили лучшие практики волонтерства в сфере спорта

В Рязани представили лучшие практики волонтерства в сфере спорта

В понедельник, 2 декабря, в Рязани стартовала серия семинаров, посвященных развитию добровольчества в области. Участниками встречи стали представители сфер физической культуры и спорта и охраны природы, работающие с волонтерами.

Их приветствовали замминистра физкультуры и спорта региона Павел Гамзин, замминистра природопользования области Наталья Иренкова и замминистра образования и молодежной политики региона Сергей Хлыстов. Программа семинар включала презентации лучших практик профильного волонтерства в сфере спорта: ЦСП «Академия тенниса имени Озерова, СШОР «ЦСК» и СШОР «Олимпиец», а также доклады о развитии добровольчества в сфере физкультуры и спорта и сферы охраны природы, лекции «Волонтерство в Российской Федерации» и «Юридические основы взаимодействия с добровольцами».

На встрече отметили, что в сентябре 2018 года создали региональный ресурсный центр поддержки спортивного добровольчества. На сегодняшний день на площадках спортивных мероприятий области успели набраться опыта и проявить себя более 300 человек.

Также разработана Дорожная карта развития спортивного волонтерского движения в области до 2020 года, составлен перечень официальных физкультурных, спортивных и других мероприятий, для организации которых привлекут спортивных волонтеров. «Семинары проводятся в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и субсидии Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», которую Рязанская область выиграла в 2018 году. Все меры и инициативы, заложенные в эти проекты, направлены, в том числе, на популяризацию добровольчества», — подчеркнули на семинаре.


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