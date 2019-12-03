Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:01, 3 декабря 2019 214
 0    0

В РГУ прокомментировали возврат аккредитации по экономическим специальностям 1

В РГУ прокомментировали возврат аккредитации по экономическим специальностям

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 3 декабря, в пресс-службе РГУ имени Есенина прокомментировали возврат направления подготовки «Экономика и управление». Напомним, накануне Рособнадзор опубликовал соответствующий приказ.

Теперь вуз вновь сможет выдавать дипломы установленного (государственного образца) по всем направлениям подготовки экономического и управленческого профиля.

В пресс-службе отметили, что сейчас в вузе нет студентов на «Торговом деле» и «Менеджменте», а также аспирантов на «Экономике», однако со следующего года по этим специальностям начнется новый набор.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 7 101
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 4 203
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 343
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 662
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
9:22, 24 ноября 2019 2 161
На Муромском шоссе перевернулась машина
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум