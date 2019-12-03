В РГУ прокомментировали возврат аккредитации по экономическим специальностям

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 3 декабря, в пресс-службе РГУ имени Есенина прокомментировали
Теперь вуз вновь сможет выдавать дипломы установленного (государственного образца) по всем направлениям подготовки экономического и управленческого профиля.
В пресс-службе отметили, что сейчас в вузе нет студентов на «Торговом деле» и «Менеджменте», а также аспирантов на «Экономике», однако со следующего года по этим специальностям начнется новый набор.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.