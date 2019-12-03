В пронском селе устроили «мусорный погром»

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Фото: Издательство «Пресса»
В пронском селе Октябрьское устроили «мусорный погром». В ночь на пятницу, 28 ноября, на улицах Шишовка, Мокровка и Новая неизвестные перевернули почти 30 контейнеров с мусором. Они также вытащили из земли дорожные знаки, сообщает издательство «
Глава Октябрьского поселения Сергей Серегин пояснил, что накануне случившегося в селе работала выездная комиссия по делам несовершеннолетних.
«Наверное, кто-то сильно обиделся, — предположил мужчина. — У стариков просто не хватит сил, чтобы сделать это».
По его словам, хулиганов ищет участковый.
В пятницу рабочие поставили контейнеры на место, собрали рассыпанный мусор и вкопали дорожные знаки.
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